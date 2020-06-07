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07 июня 2020, воскресенье, 17:47 90
Президент 2020-06-07T17:56:40+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет легализовать в Украине частные армии

Зеленский хочет легализовать в Украине частные армии

Надежда Комендантова
Армия, Призыв в армию, Легализация, Мобилизация, частная армия, Владимир Зеленский
Армия. Фото: пресс-служба Миноброны
Армия. Фото: пресс-служба Миноброны

После того, как заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать частную армию в Украине, что карается законом, Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине сейчас разрабатывают два законопроекта, которые должны легализовать деятельность частных военных компаний. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, пишет Зеркало недели. 

"Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – процитировали Зеленского в пресс-службе Офиса президента.

По словам президента, Консультативный совет может приобщиться к наработке сбалансированного законопроекта о деятельности частных военных компаний.

Зеленский также заявил о том, что первоочередные законодательные наработки нацсовету стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

Как утверждает издание, у всех бизнес-групп частные армии уже есть. Их численность и преданность зависит не от легитимности, а объема ресурсов, имеющихся у заказчиков. 

Как сообщали Українські Новини, ранее Верховная Рада ликвидировала звание "генерал армии Украины" и ввела звания "бригадный генерал" и "коммодор".

Тем временем, в Украине из-за карантина призыв на срочную службу перенесли на лето.

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