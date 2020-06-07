Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні зараз розробляють два законопроекти, які повинні легалізувати діяльність приватних військових компаній, після того, як заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривоніс запропонував створити приватну армію в Україні, що карається законом.

Таку заяву глава держави зробив під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, пише Дзеркало тижня.

"Є два проекти закону про приватні армії, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", – процитували Зеленського в прес-службі Офісу президента.

За словами президента, Консультативна рада може долучитися до напрацювання збалансованого законопроекту про діяльність приватних військових компаній.

Зеленський також заявив про те, що першочергові законодавчі напрацювання нацраді варто запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент встиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

Як стверджує видання, у всіх бізнес-груп приватні армії вже є. Їх чисельність і відданість залежить не від легітимності, а обсягу ресурсів, наявних у замовників.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада ліквідувала звання "генерал армії України" і ввела звання "бригадний генерал" і "капітан".

Тим часом, в Україні з-за карантину призов на строкову службу перенесли на літо.