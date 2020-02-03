Заместитель секретаря СНБО предложил создать частную армию, что карается уголовным кодексом

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать частную армию. Об этом он рассказал "Фактам".

По словам Кривоноса, существует немалое количество успешных частных военных компаний.

"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку", - сказал он.

Также заместитель секретаря СНБО заявил, что частная военная компания может помочь фронтовикам.

"Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - сказал Кривонос.

Однако согласно статье 447 вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.





Скриншот статьи 447





Как сообщали Українські Новини, Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности.