Рада хочет ликвидировать звание "генерал армии Украины" и ввести "командор-адмирал"

Верховная Рада намерена ликвидировать звание "генерал армии Украины".

За принятие законопроекта №2247 за основу проголосовали 267 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Предлагается ликвидировать звания "генерал-полковник" и "генерал армии Украины", сохранив звание "генерал".

Среди высшего офицерского состава также вводятся звания "бригадный генерал" и "командор-адмирал".

В пояснительной записке отмечается, что подобные звания устанавливаются по примеру стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщали Українськi Новини, украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон. Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Ранее Загороднюк заявлял, что в армии Украины решили бороться с "совком" и создавать образцовые части.