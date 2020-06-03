В Киеве открылись 466 детских садиков

466 детских садов работают в Киеве. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "На сегодняшний день в Киеве работают 466 детских садов. Это те учреждения, которые выполнили все необходимые меры для безопасной работы", - сказал он. Кличко отметил, что в 62 детсадах продолжаются плановые ремонтные работы. По его словам, в детсады пришли около 15 тыс. детей, хотя до карантина посещаемость превышала 55 тыс. детей. Также ранее сообщалось, в каких случаях детей не будут пускать в детский сад во время карантина. Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня. Также в первый день лета в столице открылись детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы. А еще детские сады могут не открываться, если заведение не готово к приему детей во время карантина.