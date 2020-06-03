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03 июня 2020, среда, 12:23 48
Общество 2020-06-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве открылись 466 детских садиков

В Киеве открылись 466 детских садиков

Ольга Фандорина
Детсад, Детский сад, Детские сады, Открытие детсадов
Детский сад, Детсад Фото: КГГА
Детский сад, Детсад Фото: КГГА

466 детских садов работают в Киеве.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день в Киеве работают 466 детских садов. Это те учреждения, которые выполнили все необходимые меры для безопасной работы", - сказал он.

Кличко отметил, что в 62 детсадах продолжаются плановые ремонтные работы.

По его словам, в детсады пришли около 15 тыс. детей, хотя до карантина посещаемость превышала 55 тыс. детей.

Также ранее сообщалось, в каких случаях детей не будут пускать в детский сад во время карантина.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня.

Также в первый день лета в столице открылись детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

А еще детские сады могут не открываться, если заведение не готово к приему детей во время карантина.

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