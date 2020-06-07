За сутки на Донбассе ранили 5 украинских военных

Боевики 13 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 6 июня, 5 украинских военнослужащих ранены, тогда как сутками ранее были ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 120-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Опытному и Старогнатовке противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более тридцати мин калибра 120-мм, у Богдановки враг привел противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков 4 военнослужащих ООС получили ранения, а 1 - боевое травмирования.

По данным разведки, украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

3 ибня на Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца".