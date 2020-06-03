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03 июня 2020, среда, 08:27 39
Силовые структуры 2020-06-03T09:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца"

На Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 2 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС. 

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения … По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики три раза обстреляли позиции сил ООС в понедельник и ранили одного военного.

Также боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 31 мая, потерь не было.

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