Боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС в субботу и ранили 2 военных

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 6 июня, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения. Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил 7 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям ООС вблизи Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов противника 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

3 ибня на Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца".