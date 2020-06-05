Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного

После того, как боевики девять раз открывали огонь 2 июня, в пятницу, 5 июня, они пять раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС), 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного, Широкино и Старогнатовки.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел обстрелы вблизи Новоалександровки.

Вследствие обстрелов противника 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС. А 1 июня они ранили одного военного.