подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 июня 2020, пятница, 19:14 18
Силовые структуры 2020-06-05T19:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного

Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного

Елена Новикова
Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

После того, как боевики девять раз открывали огонь 2 июня, в пятницу, 5 июня, они пять раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС), 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного, Широкино и Старогнатовки.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел обстрелы вблизи Новоалександровки.

Вследствие обстрелов противника 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС. А 1 июня они ранили одного военного.

Больше новостей о: Обстрелы ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе Обстрелы боевиков

В Луганской области обстреляли патруль СММ ОБСЕ...
На Донбассе боевики девять раз устраивали провокац...
Боевики применили гранатометы, снайперское и стрел...
Боевики три раза обстреляли позиции сил ООС в поне...
График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии
В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего
Новости
Советуем американским друзьям применить свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам, – Портнов 19:38
В Минфине рассказали, когда опубликуют меморандум с МВФ 19:16
Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного 19:14
Пробки в Киеве
В пятницу вечером Киев сковали традиционные "тянучки": карта пробок 18:56
В основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек 18:48
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский
Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным 09:24
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
Антон Кучухидзе: Почему законопроект об игорном бизнесе могут ветировать? 09:35 Мнение
больше новостей
В мае международные резервы сократились на 1,3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok