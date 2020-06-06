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06 июня 2020, суббота, 23:36 164
Судебная власть 2020-06-06T23:48:28+03:00
Українські Новини
Суд арестовал 7 полицейских, подозреваемых в создании преступной организации и наркоторговле

Суд арестовал 7 полицейских, подозреваемых в создании преступной организации и наркоторговле

Елена Новикова
Арест, Полицейские, Павлоградский отдел полиции, Голосеевский районный суд Киева, подозрение в создании преступной организации, Подозрение в наркоторговле
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Голосеевский районный суд Киева арестовал 7 полицейских, подозреваемых в создании преступной организации и незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР), передают Українські Новини.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - говорится в нем.

Отмечается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, задержали и сообщили о подозрении семи правоохранителям, которые заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие.

"За совершение преступлений полицейские предоставляли пострадавшим деньги, наркотические вещества, а затем привлекали их к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

При этом правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств.

Как сообщали Українські Новини, в Кагарлыке ГБР задержало двух полицейских по подозрению в пытках и изнасиловании.

5 июня министр внутренних дел Арсен Авакова выступил в Верховной Раде с отчетом о борьбе с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

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