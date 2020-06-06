В Павлограде семерых правоохранителей подозревают в фальсификации уголовных дел и сотрудничестве с наркоторговцами

В Павлограде семерых правоохранителей подозревают в фальсификации уголовных дел и сотрудничестве с наркоторгов

Прокуратура сообщила 7 правоохранителям Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области о подозрении в фальсификации уголовных дел и сотрудничестве с наркоторговцами, в то время, как ранее в Кагарлыке ГБУ задержало двух полицейских по подозрению в пытках и изнасиловании.

Об этом Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Не успела страна оправиться от бесчинств полицейских в Кагарлыке - разоблачена уже целая преступная организация правоохранителей в Павлоградском отделе полиции в Днепропетровской области. Начальник отдела, его заместитель, начальник сектора и четверо оперативников слишком увлеклись повышением показателей, - сказала она.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов вместо реального расследования преступлений - они заставляли граждан совершать их под контролем правоохранителей. В ходе 20 санкционированных обысков изъято средства пытки и вещественные доказательства, доказывающие фальсификацию уголовных производств. Прокуратура Киевской области совместно с Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины задержали 7 человек, всем им сообщено о подозрении.

Генпрокурор подчеркнула, что накануне было проведено масштабное координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам.

"Для меня было необыкновенным удивлением, когда Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Николай Гнатовский сказали, что впервые вопрос пыток в Украине поднимается на таком высоком уровне. Это при том, что только в прошлом году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 52 фактах пыток и 1 629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств", - добавила Венедиктова.

Она указала, что все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим проявлениям.

Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также создание специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня министр внутренних дел Арсен Авакова выступил в Верховной Раде с отчетом о борьбе с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В то время, как под инициативой "Голоса" об увольнении Авакова подписались 35 депутатов от "Слуги народа".