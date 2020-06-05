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05 июня 2020, пятница, 09:00 2035
Верховная Рада и партии 2020-06-05T11:00:03+03:00
Українські Новини
Изменения в госбюджет и отчет Авакова. Чем займется Рада перед выходными

Изменения в госбюджет и отчет Авакова. Чем займется Рада перед выходными

Анна Рудык
Арсен Аваков, заседание Верховной Рады
Верховная Рада в масках
Верховная Рада в масках

В то время, как в пятницу анонсированы митинги за отставку Авакова, Верховная Рада сегодня заслушает отчет министерства внутренних дел Арсена Авакова о борьбе с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми в повестке стоит законопроекты №3509, 3509-1, 3509-2 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, далее постановление №2601 о создании временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов.

Далее во втором чтении указан законопроект №3354 об увеличении штрафов за непредоставление ответа на депутатский запрос и невыполнение требований комитетов, №2276 касательно процедуры банкротства, №2042 касательно инфраструктуры объектов строительства.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект №2253 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии, №2234 касательно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Кроме того, в повестке дня указан во втором чтении законопроект №2030 о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

В первом чтении указан законопроект №3356 касательно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта, №2592 об усовершенствовании отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы, №2618 и 2618-1 о внесении изменений в Закон "О противоминной деятельности в Украине", №2365 и 2365-1 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, №3014 об электронных коммуникациях, №2655 касательно облачных услуг, №2734 о совершенствовании правового регулирования уголовного процесса, №2481 о квалификации, как фактора адаптации и мобильности украинском.

Также парламент заслушает отчет временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию России. 

Для включения в повестку дня и принятия решения стоит постановление №3472 о праздновании 150-летия со дня рождения Василия Стефаника, №3486 и 3486-1 о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни,

Во втором чтении указан законопроект №3377 о уменьшении платы за аренду неиспользуемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период карантина.

Также в 1-м чтении Рада рассмотрит проекты законов №2360 и 2360-1 касательно совершенствования правового регулирования мехового производства в Украине, №2595 о привлечении частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах, №2493 об акционерных обществах, №3295 касательно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщали Українські Новини, Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов за его отставку.

Ранее нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку. По его словам, во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Изменения в госбюджет и отчет Авакова. Чем займется Рада перед выходными
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