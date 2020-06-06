подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • Законопроект об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе нужно вынести на общественное обсуждение, — правозащитник
06 июня 2020, суббота, 14:24 208
Президент 2020-06-06T15:15:01+03:00
Українські Новини
Законопроект об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе нужно вынести на общественное обсужде

Законопроект об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе нужно вынести на общественное обсуждение, — правозащитник

Елена Новикова
Правозащитник, Александр Павличенко, Владимир Зеленский, Увеличение штрафа, закон о военной службе, штраф для военных
Военный. Фото: Минобороны
Военный. Фото: Минобороны

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко считает, что перед принятием законопроекта №3553, внесенным Президентом Владимиром Зеленским, об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе, обязательно должно быть проведено широкое общественное обсуждение.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"В первую очередь важно при внесении таких существенных изменений провести широкое общественное обсуждение основных положений этого законопроекта, в частности относительно пропорциональности поставленным целям ответственности, которую предлагается усилить, а также внедрение дополнительных обременений при установлении трудовых взаимоотношений. К сожалению, такого обсуждения пока не произошло", - сказал он.

Законопроектом также предлагается обязать предоставлять военно-учетный документ при заключении трудового договора.

"Вопрос также вызывают соблюдения гарантий права на приватность при сохранении, передаче и удаления чувствительной персональной информации (которая будет использоваться в целях воинского учета) между различными государственными реестрами", - добавил Александр.

Законопроектом также предлагается ввести новый вид службы - воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, срок которой будет составлять не более 6 месяцев с полагающимся отпуском.

Как сообщали Українськi Новини, заведующая общественной приемной Харьковской правозащитной группы Людмила Клачко считает, что Конституционный Суд не обжалует закон о введении воинской службы по призыву лиц из числа резервистов в случае его принятия Верховной Радой, аргументирую тем, что защита государства в первую очередь является долгом граждан.

Ранее на время карантина в Украине отменили военный призыв, а срок проведения весеннего призыва на срочную военную службу перенесли с апреля-июня на май-июль.

Больше новостей о: Правозащитник Александр Павличенко Владимир Зеленский Увеличение штрафа закон о военной службе штраф для военных

Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины выдвинули в ...
Павличенко не исключает манипуляций в Раде при рас...
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект...
Кабмин хочет увеличить штраф в 20 раз до 1,7 млн г...
В Киеве за сутки 83 новых зараженных коронавирусом. Скончались два человека
Семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Новости
Более подготовленного специалиста на СВР, чем Кондратюк, в Украине просто нет, — эксперт 15:42
"Это фарс" — Грановский опроверг обвинения Тедера в деле о ТРЦ Sky Mall 15:16
Законопроект об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе нужно вынести на общественное обсуждение, — правозащитник 14:24
Семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 13:51
Смертельная авария в Харькове. Фото: Telegram канал
В Харькове произошло смертельное ДТП: легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб 13:29
больше новостей
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день 06:45
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
DCH Ярославского стала стратегическим партнером крупнейшей турецкой компании Makyol 21:03
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
больше новостей
За сутки в Киевской области 37 новых зараженных коронавирусом. Где больше всего случаев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok