Законопроект об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе нужно вынести на общественное обсуждение, — правозащитник

Законопроект об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе нужно вынести на общественное обсужде

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко считает, что перед принятием законопроекта №3553, внесенным Президентом Владимиром Зеленским, об увеличении штрафов за нарушение законов о военной службе, обязательно должно быть проведено широкое общественное обсуждение.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"В первую очередь важно при внесении таких существенных изменений провести широкое общественное обсуждение основных положений этого законопроекта, в частности относительно пропорциональности поставленным целям ответственности, которую предлагается усилить, а также внедрение дополнительных обременений при установлении трудовых взаимоотношений. К сожалению, такого обсуждения пока не произошло", - сказал он.

Законопроектом также предлагается обязать предоставлять военно-учетный документ при заключении трудового договора.

"Вопрос также вызывают соблюдения гарантий права на приватность при сохранении, передаче и удаления чувствительной персональной информации (которая будет использоваться в целях воинского учета) между различными государственными реестрами", - добавил Александр.

Законопроектом также предлагается ввести новый вид службы - воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, срок которой будет составлять не более 6 месяцев с полагающимся отпуском.

Как сообщали Українськi Новини, заведующая общественной приемной Харьковской правозащитной группы Людмила Клачко считает, что Конституционный Суд не обжалует закон о введении воинской службы по призыву лиц из числа резервистов в случае его принятия Верховной Радой, аргументирую тем, что защита государства в первую очередь является долгом граждан.

Ранее на время карантина в Украине отменили военный призыв, а срок проведения весеннего призыва на срочную военную службу перенесли с апреля-июня на май-июль.