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06 июня 2020, суббота, 11:32 393
Общество 2020-06-06T11:45:01+03:00
Українські Новини
За сутки в Киевской области 37 новых зараженных коронавирусом. Где больше всего случаев

За сутки в Киевской области 37 новых зараженных коронавирусом. Где больше всего случаев

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 5 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 1 748.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 6 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1 748 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 130 детей и 342 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 37", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 446 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 187, в Софиевской Борщаговке - 55 и в Петропавловской Борщаговке - 39), в Обуховском районе - 250 случаев (наибольшее количество в Обухове - 122 и в Украинке - 39).

Также 77 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 75 - в Бориспольском районе, 45 - в Васильковском, 37 - в Кагарлыкском, 34 - в Вышгородском, 30 - в Мироновском, 25 - в Барышевском, 23 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 86 случаев подтверждены в Ирпене, 69 - в Белой Церкви, 52 - в Борисполе, по 48 случаев - в Буче и Бровах, 40 - в Коцюбинском, по 37 случаев - в Кагарлыке и Фастове, 33 - в Вышгороде, 30 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 228 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1,5 тыс. человек.

За все время пандемии умерло 37 человек ,выздоровели - 553 (в том числе 40 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 901 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 64 сообщения.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии

Также в Офисе Президента сообщили, что график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.

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