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  • В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего
05 июня 2020, пятница, 14:27 357
Общество 2020-06-05T14:35:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего

В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего

Кира Молчанова
Киевская область, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay

Пока в Киеве заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 4 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 38 человек до 1 711.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 5 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 1 711 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 125 детей и 338 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 38", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 442 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 184, в Софиевской Борщаговке - 51 и в Петропавловской Борщаговке - 39), в Обуховском районе - 248 случаев (наибольшее количество в Обухове - 121 и в Украинке - 39).

Также 75 случая заболевания подтверждены в Броварском районе, 72 - в Бориспольском районе, 43 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 33 - в Вышгородском, 30 - в Мироновском, 22 - в Бородянском, 19 - в Барышевском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 85 случаев подтверждены в Ирпене, 64 - в Белой Церкви, 52 - в Борисполе, 48 - в Буче, 47 - в Броварах, 40 - в Коцюбинском,38 - в Кагарлыке, 36 - в Фастове, 33 - в Вышгороде, 27 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 228 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1,4 тыс. человек.

За все время пандемии умерло 37 человек ,выздоровели - 472 (в том числе 27 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 858 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 21 сообщение.

Как сообщали Українськi Новини, согласно статистике Министерства здравоохранения 3 июня количество заболевших коронавирусом в Киевской области составляло 1 673 человек.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 1 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 23 человека до 1 623, количество умерших увеличилось на 1 человека до 36.

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В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего
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