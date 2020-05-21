Маски, гигиена и дистанция: в ЕС выпустили рекомендации для авиапутешествий

В Европейском союзе ведомство здравоохранения выпустило новые правила для авиапутешествий, которые были анонсированы и ранее, и в которых рекомендуют использовать защитные маски для лица и соблюдать тщательную гигиену рук во время полетов, чтобы обеспечить безопасность всех находящихся на борту самолета. Об этом сообщает CNN.

Новые правила и принципы, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики, направлены на предотвращение заражений будущих туристов.

Так же требуется соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить заражения коронавирусом. Пассажиры должны быть уверены, что путешествие в самолете несет минимальные риски для их здоровья.

"Протокол, выпущенный сегодня, убедит пассажиров в том, что они могут безопасно летать, и поможет отрасли преодолеть последствия этой пандемии", - говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности.

Как сообщали Українські Новини, после карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.