В Ужгороде не открывают детсады из-за опасной эпидситуации

В Ужгороде продлили запрет на работу детских садов из-за эпидемиологической ситуации в городе, решила региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горсовета. Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. "В настоящее время наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мероприятий, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования", - сообщили в горсовете. Вопрос о открытии детсадов вновь будет рассмотрен 12 июня. Изначально планировалось, что детские сады в Ужгороде будут открыты с 9 июня. Также в горсовете сообщили, что по состоянию на 5 июня в Ужгороде подтверждено коронавирус у 410 жителей города. За прошлые сутки выявлено четыре новых заболевания. При этом вылечились уже 234 пациента, 6 человек - умерли. Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуации. Также количество заболевших коронавирусом в Киеве 4 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 82 человека до 3 292, умерших - на 4 до 73.