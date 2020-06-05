В Ужгороде не открывают детсады из-за опасной эпидситуации

В Ужгороде продлили запрет на работу детских садов из-за эпидемиологической ситуации в городе, решила региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горсовета.

Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.

"В настоящее время наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мероприятий, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования", - сообщили в горсовете.

Вопрос о открытии детсадов вновь будет рассмотрен 12 июня. Изначально планировалось, что детские сады в Ужгороде будут открыты с 9 июня.

Также в горсовете сообщили, что по состоянию на 5 июня в Ужгороде подтверждено коронавирус у 410 жителей города. За прошлые сутки выявлено четыре новых заболевания. При этом вылечились уже 234 пациента, 6 человек - умерли.

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуации.