Из-за карантина украинцы в апреле купили всего 38 электромобилей

Если в начале года продажи электромобилей выросли, то в апреле из-за эпидемии коронавируса их продажи снизились в 14 раз до 38 единиц по сравнению с апрелем 2019 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин. По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а относительно мартовского показателя этого года — почти в 11 раз. Причина — карантин, во время которого сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно подержанные авто всегда составляли львиную часть украинского рынка электромобилей", — говорится в сообщении.

Самым продаваемым в апреле электромобилем стал Audi E-Tron - продано 10 единиц.

На втором месте BMW i3 и Porsche Taycan — по 7 продаж, по 4 регистрации у Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1 747 электромобилей (159 новых и 1 588 подержанных).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Министерство внутренних дел Украины зафиксировало увеличение электрокаров в Украине на 56% по сравнению с 2018 годом.

До этого депутаты Верховной Рады предлагали предусмотреть переход украинцев на электромобили до 2030 года на законодательном уровне.