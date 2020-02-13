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  • Зарплата председателя НАПК Новикова в январе составила почти 70 тысяч гривен
13 февраля 2020, четверг, 13:30 82
Политика 2020-02-13T13:33:02+02:00
Українські Новини
Зарплата председателя НАПК Новикова в январе составила почти 70 тысяч гривен

Зарплата председателя НАПК Новикова в январе составила почти 70 тысяч гривен

Надежда Комендантова
Александр Новиков, Зарплаты, зарплаты чиновников, НАПК
Александр Новиков. Скриншот видео ТСН
Александр Новиков. Скриншот видео ТСН

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова в январе составила 69,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Согласно ему, за январь Новикову начислено 69 666,28 гривны зарплаты. 48 045,71 гривны от зарплаты Новикова составил оклад, 21 620,57 гривны - надбавка за выслугу лет.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.


Кроме того, новый председатель НАПК Александр Новиков считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства. 

Тем временем, председатель НАПК задекларировал внедорожник жены и полмиллиона гривен зарплаты в Генпрокуратуре

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