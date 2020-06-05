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05 июня 2020, пятница, 16:55 51
Общество 2020-06-05T17:00:01+03:00
Українські Новини
Зарегистрироваться на вступление в магистратуру можно до 5 июня: как это сделать

Зарегистрироваться на вступление в магистратуру можно до 5 июня: как это сделать

Ирина Николенко
Минобразования, Магистратура, ВНО-2020, вступительная кампания-2020
Регистрация на вступление в магистратуру до 5 июня. Фото: shutterstock.com
Регистрация на вступление в магистратуру до 5 июня. Фото: shutterstock.com

В то время, как Минобразования готовит к внешнему независимому тестированию более 1 700 безопасных пунктов тестирования, 5 июня завершается регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.  

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру завершается 5 июня, в 18:00. По состоянию на 4 июня успешно зарегистрировались более 86 000 человек.

Также, в Центре напоминают, что для регистрации необходимо отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии документов.

Какие документы:

  • заполненное заявление-анкета с информацией, необходимой для осуществления экзаменационного листа;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • фотография для документов (цветная или черно-белая) с изображением, соответствует достигнутому возрасту поступающего;
  • учетная карточка налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются получать регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);
  • справка, выданная по месту учебы, по плановому завершению обучения и получения диплома в год поступления (в случае, если данные лица еще не вносили в Единственную государственную электронную базу по вопросам образования);
  • документ о получение степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень) (для лиц, которые закончили обучение в прошлые годы);
  • медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3 / о (в случае необходимости создания особых условий для составления единственного фахового вступительного испытания/ единственного вступительного экзамена).

Посля того, как участник успешно зарегистрируется, ему отправят сканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете.

С процедурой регистрации можно ознакомиться по ссылке

Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах страны (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения единого вступительного экзамена по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство образования и науки опубликовало график проведения ВНО 2020.

Министерство здравоохранения разработало рекомендации во время проведения ВНО, которое планируют провести с 25 июня по 17 июля.

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