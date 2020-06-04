подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 июня 2020, четверг, 19:02 91
Европа 2020-06-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
Швеция откроет границы для фермеров и садоводов 8 июня

Швеция откроет границы для фермеров и садоводов 8 июня

Елизавета Кесельман
Швеция, Фермеры, Въезд, Заробитчане, открытие границ, Садоводы
Садоводство. Фото: pixabay
Садоводство. Фото: pixabay

Швеция, где не вводили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, приняла решение открыть границы для сезонных работников с 8 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Швеции.

Как передает ведомство, такое решение было принято из-за того, что работники "выполняют критически важные функции" в стране.  Исключение было сделано для сезонных работников в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства.

"Сегодняшнее решение правительства предусматривает, что для сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важные функции в Швеции", - говорится в сообщении.

Правительство постановило внести поправки о временном запрете въезда в Швецию в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии.

Кроме того, шведское правительство сделает исключение для лиц с видом на жительство в стране, которые из-за запрета оказались разлучены с родственниками, проживающими в стране.

Как сообщали Українські Новини, заробитчане начали подавать документы для работы в Польше. 

Кроме того, Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины. 

Больше новостей о: Швеция Фермеры Въезд Заробитчане открытие границ Садоводы

В Швеции запустили первую сеть 5G...
Во время карантина продажа свежих грибов упала на ...
Кабмин предлагает запретить въезд иностранцам и вы...
Заробитчане начали подавать документы для работы в...
Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу
Вирусолог назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом
Новости
DCH Ярославского стала стратегическим партнером крупнейшей турецкой компании Makyol 21:03
Дожди, сильные порывы ветра и небольшое потепление. Прогноз погоды на 5 июня 21:00
Швеция "раскаивается" в том, что не ввела жесткий карантин вовремя, – главный эпидемиолог 20:46
"Экополис ХТЗ" Ярославского станет якорным проектом стратегии развития Харькова на 2020-2030 годы 20:45
Чкаловский сквер. Фото: Хмарочос
У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер 20:37
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен 21:59
Украина обязывается усилить процесс отбора судей, – проект меморандума с МВФ 09:58
больше новостей
Снижение стоимости отелей и отмена виз: о чем Зеленский договорился с туристическим бизнесом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok