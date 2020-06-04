Швеция откроет границы для фермеров и садоводов 8 июня

Швеция, где не вводили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, приняла решение открыть границы для сезонных работников с 8 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Швеции.

Как передает ведомство, такое решение было принято из-за того, что работники "выполняют критически важные функции" в стране. Исключение было сделано для сезонных работников в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства.

"Сегодняшнее решение правительства предусматривает, что для сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важные функции в Швеции", - говорится в сообщении.

Правительство постановило внести поправки о временном запрете въезда в Швецию в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии.

Кроме того, шведское правительство сделает исключение для лиц с видом на жительство в стране, которые из-за запрета оказались разлучены с родственниками, проживающими в стране.

Как сообщали Українські Новини, заробитчане начали подавать документы для работы в Польше.

Кроме того, Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины.