За сутки в Киевской области 1 человек умер от COVID-19, заболели 23 человека

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 1 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 23 человека до 1 623, количество умерших увеличилось на 1 человека до 36.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 1 623 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 124 ребенка и 300 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 23... За время пандемии умерли 36 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 429 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 183, в Софиевской Борщаговке - 50 и в Петропавловской Борщаговке - 36), в Обуховском районе - 239 случаев (наибольшее количество в Обухове - 114 и в Украинке - 38).

Также 73 случая заболевания подтверждены в Броварском районе, 71 - в Бориспольском районе, 42 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 34 - в Вышгородском, 30 - в Мироновском, по 20 - в Бородянском и Барышевском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 82 случая подтверждены в Ирпене, 58 - в Белой Церкви, 47 - в Борисполе, 46 - в Буче, 44 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 36 - в Коцюбинском, 34 - в Фастове, 31 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 223 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1,4 тыс. человек.

Выздоровели 400 человек (в том числе 27 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 664 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 47 сообщений.

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса продолжает падать и в Киеве.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавируса, а также о том, что делать после контакта с боль