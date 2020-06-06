Что делать и куда пойти на Троицу: афиша

В украинцев будут 3 выходных дня с 6 по 8 июня в связи с государственным и православным праздником Троица. Трехдневный уикенд – это прекрасная возможность, чтобы отдохнуть со всей семьей, а также посетить праздничные бесплатные мероприятия, которые пройдут в Киеве, передают Українські Новини.

Программа мероприятий 6 июня

Благотворительный детский "ROCK БАЛ". Олег Скрипка и его друзья приглашают всех детей, которым нравится рок музыка, и их родителей на благотворительное мероприятие, которое можно просматривать на странице Международного благотворительного фонда "Детское сердце". Организаторы планируют собрать 440 тысяч грн. на инфузионную а-магнитную станцию ​​для маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Такая станция позволяет проводить МРТ у детей без прерывания ввода жизненно важных препаратов, таким образом врачи могут проводить высокоточные диагностические процедуры у пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Программа мероприятия

Украинские и иностранные звездные гости, среди которых двое финалистов детского Евровидения.

Выступления детских рок-бэндов.

Яркие танцевальные, цирковые и спортивные шоу.

Многочисленные мастер-классы, розыгрыш, подарки и неожиданные сюрпризы.

Чтобы сделать благотворительный взнос, нужно зайти на страницу события и нажать кнопку "Помочь". И здесь 6 июня можно будет посмотреть трансляцию Благотворительного детского "ROCK БАЛА".

Программа бесплатных мероприятий 6 и 7 июня

"Чилдрен Кинофест"

Продолжается "Чилдрен Кинофест" – это ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков, который знакомит молодую украинскую аудиторию с новыми европейскими фильмами, и с мировой киноклассикой. Бесплатные кинопоказы можно посмотреть по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Зрители самостоятельно могут выбирать фильм-победитель (на входе в кинотеатр каждый посетитель получает бюллетень, с помощью которого оценивает фильм).

На карантине с Plan B

Также можно приобщиться к проекту "На карантине с Plan B", во время которого посетителей ожидает много музыки и лекций.

Программа фестиваля

Plan B Day – лекции, дискуссии и воркшопы.

Plan B Night – живые концерты и вечеринки с участием музыкантов со всей Украины.

Онлайновый Idea Boot Camp – 420 сессий от 28 украинских и иностранных менторов для 86 отобранных команд, чтобы прокачать их общественно важные проекты и идеи.

Как сообщают организаторы, этот проект буди интересен: меломанам, которые соскучились по новой музыке; людям, вовлеченным в социальные или культурные инициативи; всем, кто любит открывать для себя крутые украинские группы и проекты. Подробную информацию о событии можно найти на страницах в соцсетях Plan B fest.

"Перформативность и телесность: стратегии актерской эмансипации"

Также можно посетить трехдневный интенсив с актрисой Оксаной Черкашиной в Театре на Левом берегу Днепра. "Я абсолютно уверена, что изменения в театре начнут происходить вместе с изменением всех участников творческого процесса. Новые знания, осознание своей индивидуальности и ответственности - часть той дороги, которую я выбрала для себя и которой я хочу поделиться с вами", – говорится в сообщении.

Что будет происходить во время интенсива

Практические телесные тренинги, как процесс исследования сознания тела.

Перформативные тренинги и инструменты перформативного театра.

После изоляции будет возможность восстановить свое тело, выслушать его эмоции, проработать зажимы и страхи.

Возможность исследовать собственные границы и пределы.

Организаторы добавляют, что этот проект будет интересен для всех актеров, студентов театральных учебных заведений.

Онлайн-конференция "YouthSpeak Forum"

На выходных состоится крупнейшая онлайн-конференция "YouthSpeak Forum", где соберутся представители молодого поколения, власти, бизнеса и общественного сектора.

YouthSpeak Forum – это онлайн-событие от общественной организации AIESEC, которая происходит в 60-ти странах мира и имеет цель прокачать лидерские качества и добавить молодежи уверенности для начала карьеры в бизнесе или общественном секторе.

Программа мероприятия

В первый день будут трансляции воркшопов, решение кейсов международных компаний и мотивационные встречи.

Среди объявленных спикеров – предприниматели, отельеры, менеджеры. Также опытом поделятся представители различных компаний.

Во второй день ожидается нетворкинг – компании и общественные организации представят открытые вакансии и стажировки.

Чтобы попасть на событие, необходимо зарегистрироваться, после этого придет подтверждение на электронную почту, а в день события – ссылка на трансляцию.

Выставка картин

Также состоится выставка картин о Киеве художницы Анастасии Григорьевой. Здесь можно окунуться в историческое прошлое Киева, пройтись по местам и событиям прошлого века. Выставку картин можно увидеть в виртуальном туре по ссылке.

"Розовый тукан на рассвете"

Персональная выставка в "Щербенко Арт Центре" мастера абстрактной живописи Николая Кривенко "Розовый тукан на рассвете". В коллекцию вошла серия его непредметных полотен и бронзовая фигуративная скульптура.

Большинство живописных работ, ставших основой этого проекта были созданы за последние несколько месяцев во время карантинной изоляции и только некоторые из них – работы 2018 года.

Работы в коллекции

"Шамбала"

"Полотно заоблачное"

"Нагорная проповедь Святой Иоанн"

"Полотно астральное"

"... В воздухе" и другие полотна.

Вход на выставку свободный, но без официального открытия. В экспозиции может находиться не более 10.

Ранее Українські Новини сообщали, как поздравить родных и друзей с праздником Троица: поздравления в стихах и картинках.

В июне в Украинцы будет два государственных праздников, и украинцы будут иметь два трехдневных уик-энды.