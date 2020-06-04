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  • Испания объявила об открытии сухопутных границ 22 июня, но через 2 часа передумала
04 июня 2020, четверг, 18:00 30
Европа 2020-06-04T18:30:01+03:00
Українські Новини
Испания объявила об открытии сухопутных границ 22 июня, но через 2 часа передумала

Испания объявила об открытии сухопутных границ 22 июня, но через 2 часа передумала

Елизавета Кесельман
Испания, Коронавирус в Испании, открытие границ, послабление карантина
Бильбао, Испания. Фото: airbnb
Бильбао, Испания. Фото: airbnb

В то время, как Германия передумала закрывать берлинский аэропорт "Тегель", Испания передумала открывать сухопутные границы с Францией и Португалией 22 июня через пару часов после объвления. Об этом сообщает El Pais.

Как передает ведомство, министр туризма Испании Рейес Марото на брифинге в четверг Рейес Марото заявил, что с 22 июня снимут ограничения на пересечение сухопутных границ с Францией и Португалией.

"В случае с Францией и Португалией я хочу подтвердить, что ограничения на пересечение сухопутной границы будут сняты с 22 июня", — сказал он.

Однако через два часа правительство выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что "безопасное международное движение возможно только с 1 июля", как ранее объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Объявленное открытие границ 22 июня совпадает со временем окончания действия режима чрезвычайного положения, который был продлен парламентом в шестой и последний раз.

Как сообщали Українські Новини, испанские врачи решили вывозить больных коронавирусом к морю. 

Кроме того, Испания заявила, что готова открыть границы с другими странами уже в июне.

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