Испания объявила об открытии сухопутных границ 22 июня, но через 2 часа передумала

В то время, как Германия передумала закрывать берлинский аэропорт "Тегель", Испания передумала открывать сухопутные границы с Францией и Португалией 22 июня через пару часов после объвления. Об этом сообщает El Pais.

Как передает ведомство, министр туризма Испании Рейес Марото на брифинге в четверг Рейес Марото заявил, что с 22 июня снимут ограничения на пересечение сухопутных границ с Францией и Португалией.

"В случае с Францией и Португалией я хочу подтвердить, что ограничения на пересечение сухопутной границы будут сняты с 22 июня", — сказал он.

Однако через два часа правительство выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что "безопасное международное движение возможно только с 1 июля", как ранее объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Объявленное открытие границ 22 июня совпадает со временем окончания действия режима чрезвычайного положения, который был продлен парламентом в шестой и последний раз.

Как сообщали Українські Новини, испанские врачи решили вывозить больных коронавирусом к морю.

Кроме того, Испания заявила, что готова открыть границы с другими странами уже в июне.