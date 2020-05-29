Шмыгаль похвастался, что в мае трудоустроил 70 тысяч человек

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в мае было трудоустроено 70 тыс. человек.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передают Українськi Новини.

"За время коронакризиса у нас действительно выросло количество зарегистрированных безработных... В то же время за последний месяц 70 тыс. человек были трудоустроены", - сказал он.

Он также отметил, что правительство работает над программами, которые должны заработать в июне, направленными на создание рабочих мест в строительстве.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен создать 154 тыс. рабочих мест в сфере строительства дорог, 150 тыс. – в благоустройстве, 85 тыс. – в сельском хозяйстве.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с экономикой в Украине и какой будет курс доллара.

В связи карантином из-за коронавируса в Украине растет безработица, в апреле зарегистрировали 100 тысяч безработных.