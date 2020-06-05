Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались давать показания и проходить полиграф, - Аваков

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"Подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментов и прохождения на полиграфе", - сказал он.

По его словам, само дело очень сложное, но следствие делает все необходимое для того, чтобы вина подозреваемых была доказана.

Как сообщали Українськi Новини, защита одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которой суд сменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен, внесла за нее залог.

Ранее, 25 мая, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.

Также подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля. Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.