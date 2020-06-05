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05 июня 2020, пятница, 10:47 40
Политика 2020-06-05T11:00:01+03:00
Українські Новини
Аваков заявил, что в Украине 92% убийств раскрыто в 2020

Аваков заявил, что в Украине 92% убийств раскрыто в 2020

Кира Молчанова
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Пока в центре Киева проходят митинги за отставку Арсена Авакова, Министр внутренних дел заявляет, что 92% всех убийств в Украине в 2020 году раскрыто.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"92% - раскрытие убийств в 2020", - сказал он.

По его словам, динамика раскрытия тяжких телесных повреждений также составляет 92%.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество умышленных убийств в Украине незначительно сократилось.

Как сообщали Українськi Новини, верховная Рада сегодня слушает министерства внутренних дел Арсена Авакова о борьбе с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

4 июня Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов Рады за его отставку.

2 июня Фракция "Голос" в Раде инициировала сбор подписей за отставку Авакова.

1 июня Фракция "Слуга народа" в Раде выступила за заслушивание Авакова на заседании парламента в пятницу, 5 июня.

Тем временем, количество митингующих под стенами Рады увеличилась.

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