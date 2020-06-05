подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Рубль взлетел перед праздничными выходными. Курс российской нацвалюты на 5 июня
05 июня 2020, пятница, 10:50 35
Экономика 2020-06-05T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль взлетел перед праздничными выходными. Курс российской нацвалюты на 5 июня

Рубль взлетел перед праздничными выходными. Курс российской нацвалюты на 5 июня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

Пока доллар просел перед выходными, в киевских обменниках, в пятницу, 5 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 4 июня, повысился на 7 копеек и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу снизился на 2 копейки по сравнению с 4 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,92
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 июня на 5,20 коп. до 26,8076 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,55 коп. до 26,5515 UAH/USD.

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Также в то время, как в январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль просел в киевских обменниках. Курс российско...
Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российск...
Рубль упал в киевских обменниках сегодня...
Рубль начал дорожать в первый день лета. Курс росс...
После двухдневного роста количество новых зараженных коронавирусом немного упало
Киеву и еще семи областям не разрешили полноценно открывать рестораны
Новости
Утро пятницы началось с заторов. На всех мостах затруднено движение 11:08 Карта
Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми" 10:57
Рубль взлетел перед праздничными выходными. Курс российской нацвалюты на 5 июня 10:50
Аваков заявил, что в Украине 92% убийств раскрыто в 2020 10:47
С сегодняшнего дня Венгрия открывает границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии 10:27
больше новостей
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
Сразу три игрока сорвали банк на матче "Шахтер" – "Динамо"! 10:55
Зеленский на пробежке. Фото: Таблоид
Зеленский в компании охранников пробежал 8 километров в Хмельницком 10:57
Президент Владимир Зеленский пьет кофе в Хмельницком и нарушает постановление Кабмина о смягчении карантина. Скриншот Telegram-канала Офиса президента
Пил кофе в кофейне в большой компании и игнорировал маску. Как Зеленский в Хмельницком нарушал постановление Кабмина 11:23
больше новостей
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас получил 6,3 млн гривен гонорара от своей же компании в 2019 19:26
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов за его отставку 11:25
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский
Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным 09:24
больше новостей
Изменения в госбюджет и отчет Авакова. Чем займется Рада перед выходными
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok