Рубль взлетел перед праздничными выходными. Курс российской нацвалюты на 5 июня

Пока доллар просел перед выходными, в киевских обменниках, в пятницу, 5 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 4 июня, повысился на 7 копеек и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу снизился на 2 копейки по сравнению с 4 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,92 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 июня на 5,20 коп. до 26,8076 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,55 коп. до 26,5515 UAH/USD.

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Также в то время, как в январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.