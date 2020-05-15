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15 мая 2020, пятница, 15:45 48
Экономика 2020-05-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

Валерия Драгомирова
Украина, ВВП, Госстат, падение ВВП
ВВП. Фото: pixabay
ВВП. Фото: pixabay

В январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время, как ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По сравнению с 4-м кварталом 2019 года ВВП снизился на 0,8% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-марте в 1,2% по сравнению с ростом в 2,9% за аналогичный период 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 года инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

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