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25 мая 2020, понедельник, 19:31 1213
Общество 2020-05-25T20:00:01+03:00
Українські Новини
В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования

В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования

Ольга Фандорина
Карантин, ВУЗ, Экзамены, ослабление карантина, Карантин в ВУЗах
Экзамен. Фото: shutterstock.com
Экзамен. Фото: shutterstock.com

С 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек. Но только в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина. Об этом заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Украина 24".

Однако Мандзий уточнила, что в основном вузы готовы к проведению экзаменов дистанционно.

"С 1 июня (экзамены - ред.) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС", - заявила министр.

Как сообщали Українські Новини, для пожилых педагогов Украины на время пандемии сделают гибкий график: объяснение МОН.

Тем временем, Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). 

Также МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ.

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