В пятницу анонсированы митинги за отставку Авакова

В Киеве в пятницу, 5 июня, у зданий Верховной Рады Украины и Кабинета Министров пройдут сразу 2 акции протеста, участники которых намерены требовать отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Утром митинговать будут радикалы, а во второй половине дня - представители ЛГБТ-сообщества и правозащитных организаций.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Движение за отставку министра внутренних дел "Прочь Авакова" запланировало митинг на 9:00 у здания Верховной Рады. Участники протеста планируют требовать отставки министра в то время, когда он будет выступать во время часа вопросов к правительству.

"Последние события показывают, что ненаказанное зло не только растет, но и убивает, становясь все более опасным. Ведь события в Кагарлыке и Броварах - лишь вершина айсберга. Мы придем, чтобы показать, что нам не безразлично. Что мы не забыли ни убийство ребенка, ни изнасилование, ни нападений, ни посадок невинных, ни других злоупотреблений, которые доводят людей до отчаяния. Не забыли и не намерены прощать", - сказано в анонсе мероприятия.

В 14:00 у здания Кабмина начнется акция "Против полицейского произвола в Украине". Ее организаторы - "КиевПрайд" (ежегодно проводит ЛГБТ "Марш Равенства" в Киеве) совместно с Центром гражданских свобод и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

"Мы ценим наше сотрудничество с полицией и благодарны за открытую коммуникацию. Однако, как граждане своего государства, мы хотим видеть Украину правовой и безопасной страной для каждого и каждой без исключения: женщин, детей, людей различной сексуальной и гендерной идентичности, разного этноса, расы и религиозных убеждений. Всему этому не дает сбыться системный произвол, безнаказанность и коррумпированность полиции в Украине", - заявили организаторы.

Они призвали желающих собираться мирно и без оружия, а во время акции протеста соблюдать социальную дистанцию и быть в медицинских масках.

Напомним, 2 июня нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку. Позже стало известно, что депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Также СМИ разбирались, будет ли Рада голосовать за отставку Авакова.