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04 июня 2020, четверг, 19:23 546
Медицина 2020-06-04T20:45:02+03:00
Українські Новини
Вирусолог назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом

Вирусолог назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом

Надежда Комендантова
Вирусолог, Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается 2-й день подряд из-за смягчения Кабинетом Министров ограничительных мер.

Об этом Українським Новинам сообщил вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"Конечно, после их (мер) смягчения стоило ожидать такую статистику", - сказал он.

По мнению Донского, больше всего на соответствующую статистику повлияло возобновление работы общественного транспорта и возвращение людей на работу.

Он отметил, что увеличение количества заболевших за последние 2 дня не является поводом для отмены смягчения ограничительных мер, поскольку  отсутствует сильный пик заболеваемости и увеличение количества заболевших наблюдается пока короткое время.

Вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан сообщила Українським Новинам, что пика заболеваемости стоит ожидать не летом, а осенью, поскольку люди будут больше времени находиться в помещении.

Как сообщали Українські Новини, согласно статистике Министерства Здравоохранения, 3 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 588 до 25 411, количество умерших от заболевания увеличилось на 12 человек до 747 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 3 июня выросло на 21,7%, новых летальных случаев - на 50%.

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Вирусолог назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом
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