Онлайн-регистрация и бесконтактная посадка: как будет проходить посадка на самолет

В то время, как Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной и еще 39 странами уже в июне, Государственная авиационная служба рекомендует субъектам авиадеятельности ввести онлайн-регистрацию и бесконтактную посадку после возобновления авиасообщения.

Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"), передают Українськi Новини.

Государственная авиационная служба издала решение по безопасности полетов касательно эксплуатационных мер по противодействию распространения коронавируса.

В решение даются рекомендации субъектам авиационной деятельности.

"Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка", - сказано в них.

Также должно быть введено физическое дистанцирование в терминалах аэропорта (1,5 метра между людьми) и усиленные гигиенические процедуры и уборка.

В местах с высокой концентрацией пассажиров необходимо принять меры для предотвращения очередей.

Все в аэропорту должны носить защитные маски - и персонал, и пассажиры, кроме того, персонал также должен быть в защитных перчатках.

Также рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые вылетают или прибывают в терминал.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, возобновление международного авиасообщения запланировано на 15 июня.

Также и аэропорт "Киев" возобновит международные рейсы с 16 июня: список направлений.

Тем временем, Еврокомиссия разработала новые правила для авиапутешествий.