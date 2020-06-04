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04 июня 2020, четверг, 23:52 317
Транспорт 2020-06-05T00:00:01+03:00
Українські Новини
Онлайн-регистрация и бесконтактная посадка: как будет проходить посадка на самолет

Онлайн-регистрация и бесконтактная посадка: как будет проходить посадка на самолет

Надежда Комендантова
Аэропорт, Рекомендации, Авиарейс, Госавиаслужба, регистрация на рейс, ослабление карантина
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

В то время, как Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной и еще 39 странами уже в июне, Государственная авиационная служба рекомендует субъектам авиадеятельности ввести онлайн-регистрацию и бесконтактную посадку после возобновления авиасообщения.

Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"), передают Українськi Новини.

Государственная авиационная служба издала решение по безопасности полетов касательно эксплуатационных мер по противодействию распространения коронавируса.

В решение даются рекомендации субъектам авиационной деятельности.

"Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка", - сказано в них.

Также должно быть введено физическое дистанцирование в терминалах аэропорта (1,5 метра между людьми) и усиленные гигиенические процедуры и уборка.

В местах с высокой концентрацией пассажиров необходимо принять меры для предотвращения очередей.

Все в аэропорту должны носить защитные маски - и персонал, и пассажиры, кроме того, персонал также должен быть в защитных перчатках.

Также рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые вылетают или прибывают в терминал.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, возобновление международного авиасообщения запланировано на 15 июня.

Также и аэропорт "Киев" возобновит международные рейсы с 16 июня: список направлений.

Тем временем, Еврокомиссия разработала новые правила для авиапутешествий.

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