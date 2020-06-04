Аэропорт "Борисполь" уже 5 июня запустит 2 рейса в города Украины

Международный аэропорт "Борисполь" намерен обслужить рейсы в Днипро и Одессу в первый день возобновления внутренних авиаперелетов, 5 июня.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

Согласно ему, рейс 7W105 "Киев - Днипро" выполнит авиакомпания WindRose и PS1053 "Киев - Одесса" - авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Отмечается, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D.

Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах, провожающие в терминал допускаться не будут.

На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг.

Также и аэропорт "Киев" возобновит международные рейсы с 16 июня: список направлений.

Как сообщали Українськi Новини, Еврокомиссия разработала новые правила для авиапутешествий.

Тем временем, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.