Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной и еще 39 странами уже в июне

Власти Турции заявили о том, что планируют возобновить авиасообщение с 40 странами уже в июне, среди котороых есть Украина. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Как передает ведомство, Турция возобновит авиарейсы с 40 странами, и предварительно достигла предварительных договоренностей по взаимным рейсам с 15 странами.

Отмечается, что с 10 июня уже начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр.

"В течение месяца могут возобновить полеты в ФРГ, Нидерланды, Бельгию, Финляндию, Швейцарию, Австрию, Италию, Польшу Румынию, Чехию, Японию, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Литву, Украину и другие страны", – заявил министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу.

Министр отметил, что Турция вела переговоры с 92 странами о возобновлении полетов, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены.

"Первые международные рейсы будут осуществляться в Турецкую республику Северного Кипра (самопровозглашенная республика), Бахрейн, Болгарию, Катар и Грецию", – добавил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Турция заявляла о намерении возобновить авиасообщение с 70 странами 1 июля.

Кроме того, Турция создала 4 этапа открытия границ для туристов, первый из которых подразумевает прибытие в страну иностранцев с целью лечения.