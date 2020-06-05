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05 июня 2020, пятница, 05:15 172
Lifestyle 2020-06-05T05:15:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждет финансовый успех сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждет финансовый успех сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 5 июня 2020 года. Фото: pixabay
Гороскоп на 5 июня 2020 года. Фото: pixabay

Июнь принесет финансовую удачу для некоторых знаков зодиака. Звезды уверяют, что три знака зодиака получат прибыль уже в эту пятницу. О том, кому повезет в финансовой сфере жизни 5 июня, расскажут Українські Новини.

Рак

Раки в пятницу могут получить наследство, подарок или премию. Также звезды уверяют, что у представителей этого знака зодиака есть шанс получить прибыль от перепродажи, а также операций на рынке акций, жилья или услуг.

Лев

Львам в пятницу могут предложить подработку, которая принесет представителям этого знака альтернативный источник дохода. Однако звезды советуют тщательно подумать пред тем, как соглашаться. Есть риск, что эта подработка будет занимать слишком много времени.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут получить прибыль с недавнего вложения. Кроме того, в пятницу у представителей знака появится идея, которую они скоро смогут монетизировать. Однако звезды советуют не рассказывать о ней тем, кому не доверяете на все 100%. Иначе есть риск, что идею украдут.

Как сообщали Українські Новини, в этом месяце украинцы будут отдыхать с 6 по 8 июня в связи с Троицей.

Кроме того, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, в конце этой недели в Украину придет настоящее лето.

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