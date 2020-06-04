подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности на личном фронте сегодня
04 июня 2020, четверг, 05:28 475
Lifestyle 2020-06-04T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности на личном фронте сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности на личном фронте сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп на 4 июня 2020. Фото: Pixabay
Гороскоп на 4 июня 2020. Фото: Pixabay

В июне на личном фронте у многих знаков зодиака не возникнет серьезных проблем, однако небольшие трудности будут. Звезды уверяют, что в четверг с ними столкнутся Близнецы, Девы и Водолеи. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 4 июня 2020 года, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В четверг Близнецам придется столкнуться с проблемой в отношениях с любимым человеком. Она возникнет на фоне ревности второй половинки. Но звезды уверяют, что сообразительность представителей этого знака поможет нормализовать эту ситуацию.

Дева

У Дев в этот день может обостриться один из давних конфликтов со второй поливинкой. Для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой проблеме, звезды советуют не ссориться, а попытаться найти решение, которое будет устраивать обоих или пойти на уступки партнеру.

Водолей

В четверг у Водолев могут возникнуть разногласия со второй половикой. Ссора может возникнуть из-за разных взглядов на одни и те же вещи. В любом случае, не стоит делать поспешных выводов о том, что вы со второй половинкой не подходите друг другу, ведь звезды уверяют, что в итоге вы найдете компромисс.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам Укргидрометцентра лето в этом году будет жарким, но периодически будут проходить ливни.

Ранее сообщалось о том, какие достопримечательности есть в Черновицкой области.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на четверг

Астролог назвал три знака зодиака, на стороне кото...
Астролог назвал три знака зодиака, у которых возмо...
Сегодня чествуют память трех мучеников, а в народе...
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут тр...
Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточать карантин в случае ухудшения эпидситуации три дня подряд
МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня
Новости
Ресторатор Борисов может закрыть 2-3 заведения из-за карантина 08:00
В НБУ рассказали, по какому графику будут работать на Троицу 07:00 Инфографика
Над Аваковым сгустились тучи; отчество разрешили менять, но "матчество" пока нельзя 07:00 Новости дня
Мобильные сервисы МВД возобновили работу. Фото: pixabay
Мобильные сервисные центры МВД принимают три раза в неделю 06:40
Оптовые цены на клубнику взлетели почти в три раза из-за заморозков 06:28
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok