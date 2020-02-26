Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавируса

В то время, как коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды, Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавирусной инфекции, диагностированной у женщины, которая недавно вернулась домой из Италии.

Об этом заявил министр здравоохранения Венко Филипсе, пишет Reuters.

"У пациентки был положительный результат на коронавирус... Она является первой пациенткой в Северной Македонии, у которой был положительный результат на этот патоген", - сказал министр, добавив, что пациентка была в стабильном состоянии.

Женщина, гражданка Македонии, обратившаяся за медицинской помощью рано утром в среду, приехала в Северную Македонию из Италии на фургоне. Филипс сказал, что все остальные пассажиры из фургона сдают анализы.

Днем ранее Хорватия также сообщила, что молодой человек с легкими симптомами заразился коронавирусом во время пребывания в Милане с 19 по 21 февраля.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду после встречи с высокопоставленными должностными лицами здравоохранения, что его страна до сих пор не сообщила о случаях коронавируса, но служба здравоохранения готова бороться с любой вспышкой.

Как сообщали Українські Новини, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

По состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.