подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 19:20 15
Европа 2020-02-26T19:30:16+02:00
Українські Новини
Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавируса

Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавируса

Ярина Вацяк
Северная Македония, Коронавирус
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В то время, как коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды, Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавирусной инфекции, диагностированной у женщины, которая недавно вернулась домой из Италии.

Об этом заявил министр здравоохранения Венко Филипсе, пишет Reuters.

"У пациентки был положительный результат на коронавирус... Она является первой пациенткой в Северной Македонии, у которой был положительный результат на этот патоген", - сказал министр, добавив, что пациентка была в стабильном состоянии.

Женщина, гражданка Македонии, обратившаяся за медицинской помощью рано утром в среду, приехала в Северную Македонию из Италии на фургоне. Филипс сказал, что все остальные пассажиры из фургона сдают анализы.

Днем ранее Хорватия также сообщила, что молодой человек с легкими симптомами заразился коронавирусом во время пребывания в Милане с 19 по 21 февраля.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду после встречи с высокопоставленными должностными лицами здравоохранения, что его страна до сих пор не сообщила о случаях коронавируса, но служба здравоохранения готова бороться с любой вспышкой.

Как сообщали Українські Новини, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

По состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

Больше новостей о: Северная Македония Коронавирус

ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
Из-за коронавируса на линии разграничения с ОРДЛО введут санитарные меры 19:31
Северная Македония подтвердила свой первый случай коронавируса 19:20
Эвакуация украинцев из Китая. Фото: Госпогранслужба
Вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации из Уханя 19:16
"Там МикілаЯнич у Москві без діла": Соцсети обсуждают возможное назначение Тигипко на должность премьера 19:10
Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды 18:45
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
Карта распространения коронавируса. Фото: google
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания 20:22 Инфографика
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok