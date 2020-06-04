Количество туристов в группе увеличат до 50 человек

В то время, как Владимир Зеленский провел встречу с представителями туристического бизнеса, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Кабинет Министров намерен увеличить количество туристов в одной группе с 10 до 50 лиц.

Об этом он сообщил в ходе встречи Президента Владимира Зеленского с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) в четверг, передают Українськi Новини.

"Мы снимаем ограничение в 10 лиц для туристических групп, она (группа) будет столько же, сколько перевозят автобусы - до 50 лиц", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что данное решение будет принято на ближайшем заседании правительства.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко отметил, что для развития внутреннего туризма в период пандемии коронавируса, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения, необходимо урегулировать правила перевозки и въезда туристов на локацию.

Как сообщали Українськi Новини, из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине в летнем сезоне 2020 года.

В то же время многие страны уже открывают авиасообщение для туристов.