У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер

Второго июня земельная комиссия Киевсовета проголосовала за возобновление договора аренды участка земли возле Чкаловского сквера в центре Киева, где планируют возвести 14-этажку. Об этом пишет "Хмарочос" со ссылкой на активистку Галина Плачинда. Она опубликовала поименный список членов Киевсовета, которые проголосовали за: Александр Мищенко, депутатская фракция "Солидарность", округ №53Роман Марченко, внефракционный, округ №19Александр Харченко, внефракционный, округ №51Виталий Росляков, депутатская фракция "Солидарность", округ №56Татьяна Мелихова, депутатская фракция "Всеукраинское объединение" Батькивщина ", округ №90Дмитрий Банас, депутатская фракция "Солидарность", округ №114Олег Петровец, внефракционный, округ №48Юрий Куренной, внефракционныйВячеслав Бродский, депутатская фракция "Единство", округ №116Сергей Крымчак, депутатская фракция "Единство", округ №20;Максим Шкуро, депутатская фракция "Солидарность", округ №110Сергей Рымаренко, внефракционный, округ №85Владимир Шарий, депутатская фракция "Солидарность", округ №37Владислав Михайленко, депутатская фракция "Солидарность", округ №65 Против возобновления договора проголосовали два депутата: Владислав Турец, депутатская фракция "Солидарность", округ №70Иван Картавый, депутатская фракция "Всеукраинское объединение" Свобода ", округ №39Вплотную к скверу имени Чкалова, расположенного на углу улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, есть две участка площадью 0,3 гектара и 0,05 гектаров, принадлежащих Института геологии НАН Украины. В 2017 году на этих участках начались строительные работы. По данным "Наші гроші", инвестором строительства является компания "Дилайвест". Местные жители считают, что в результате застройки сквер фактически превратится в придомовую территорию. Визуализация с сайта "Наші гроші" По словам депутата Ольги Балицкой, Киевсовет достаточно оснований для расторжения договоров: незаконное объединение трех участков; строительство на основном участке не допускается целевому назначению участка; часть сквера фактически была самозахватов. Ранее земельная комиссия поддержала проект решения о расторжении договора с застройщиком, подготовленный Балицкий. Однако Киевсовет трижды "не успела" рассмотреть вопрос. Как сообщали Українськi Новини, в январе с исторического здания в центре Киева сняли незаконную достройку. Также Верховный суд отменил решение о незаконности застройки озер на Осокорках. Тем временем возобновилось строительство 2 жилкомплексов "Укрбуда".