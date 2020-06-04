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04 июня 2020, четверг, 20:37 67
Недвижимость 2020-06-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер

У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Киеврада, Киевсовет, Застройка, Сквер
Чкаловский сквер. Фото: Хмарочос
Чкаловский сквер. Фото: Хмарочос

Второго июня земельная комиссия Киевсовета проголосовала за возобновление договора аренды участка земли возле Чкаловского сквера в центре Киева, где планируют возвести 14-этажку.

Об этом пишет "Хмарочос" со ссылкой на активистку Галина Плачинда.

Она опубликовала поименный список членов Киевсовета, которые проголосовали за:

Александр Мищенко, депутатская фракция "Солидарность", округ №53

Роман Марченко, внефракционный, округ №19
Александр Харченко, внефракционный, округ №51
Виталий Росляков, депутатская фракция "Солидарность", округ №56
Татьяна Мелихова, депутатская фракция "Всеукраинское объединение" Батькивщина ", округ №90
Дмитрий Банас, депутатская фракция "Солидарность", округ №114
Олег Петровец, внефракционный, округ №48
Юрий Куренной, внефракционный
Вячеслав Бродский, депутатская фракция "Единство", округ №116
Сергей Крымчак, депутатская фракция "Единство", округ №20;
Максим Шкуро, депутатская фракция "Солидарность", округ №110
Сергей Рымаренко, внефракционный, округ №85
Владимир Шарий, депутатская фракция "Солидарность", округ №37
Владислав Михайленко, депутатская фракция "Солидарность", округ №65

Против возобновления договора проголосовали два депутата:

Владислав Турец, депутатская фракция "Солидарность", округ №70
Иван Картавый, депутатская фракция "Всеукраинское объединение" Свобода ", округ №39
Вплотную к скверу имени Чкалова, расположенного на углу улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, есть две участка площадью 0,3 гектара и 0,05 гектаров, принадлежащих Института геологии НАН Украины.

В 2017 году на этих участках начались строительные работы. По данным "Наші гроші", инвестором строительства является компания "Дилайвест". Местные жители считают, что в результате застройки сквер фактически превратится в придомовую территорию.

Визуализация с сайта Визуализация с сайта "Наші гроші"

По словам депутата Ольги Балицкой, Киевсовет достаточно оснований для расторжения договоров: незаконное объединение трех участков; строительство на основном участке не допускается целевому назначению участка; часть сквера фактически была самозахватов.

Ранее земельная комиссия поддержала проект решения о расторжении договора с застройщиком, подготовленный Балицкий. Однако Киевсовет трижды "не успела" рассмотреть вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, в январе с исторического здания в центре Киева сняли незаконную достройку.

Также Верховный суд отменил решение о незаконности застройки озер на Осокорках.

Тем временем возобновилось строительство 2 жилкомплексов "Укрбуда".

 

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