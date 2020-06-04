У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер

Второго июня земельная комиссия Киевсовета проголосовала за возобновление договора аренды участка земли возле Чкаловского сквера в центре Киева, где планируют возвести 14-этажку.

Об этом пишет "Хмарочос" со ссылкой на активистку Галина Плачинда.

Она опубликовала поименный список членов Киевсовета, которые проголосовали за:

Александр Мищенко, депутатская фракция "Солидарность", округ №53

Роман Марченко, внефракционный, округ №19

Александр Харченко, внефракционный, округ №51

Виталий Росляков, депутатская фракция "Солидарность", округ №56

Татьяна Мелихова, депутатская фракция "Всеукраинское объединение" Батькивщина ", округ №90

Дмитрий Банас, депутатская фракция "Солидарность", округ №114

Олег Петровец, внефракционный, округ №48

Юрий Куренной, внефракционный

Вячеслав Бродский, депутатская фракция "Единство", округ №116

Сергей Крымчак, депутатская фракция "Единство", округ №20;

Максим Шкуро, депутатская фракция "Солидарность", округ №110

Сергей Рымаренко, внефракционный, округ №85

Владимир Шарий, депутатская фракция "Солидарность", округ №37

Владислав Михайленко, депутатская фракция "Солидарность", округ №65

Против возобновления договора проголосовали два депутата:

Владислав Турец, депутатская фракция "Солидарность", округ №70

Иван Картавый, депутатская фракция "Всеукраинское объединение" Свобода ", округ №39

Вплотную к скверу имени Чкалова, расположенного на углу улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, есть две участка площадью 0,3 гектара и 0,05 гектаров, принадлежащих Института геологии НАН Украины.

В 2017 году на этих участках начались строительные работы. По данным "Наші гроші", инвестором строительства является компания "Дилайвест". Местные жители считают, что в результате застройки сквер фактически превратится в придомовую территорию.

Визуализация с сайта "Наші гроші"

По словам депутата Ольги Балицкой, Киевсовет достаточно оснований для расторжения договоров: незаконное объединение трех участков; строительство на основном участке не допускается целевому назначению участка; часть сквера фактически была самозахватов.

Ранее земельная комиссия поддержала проект решения о расторжении договора с застройщиком, подготовленный Балицкий. Однако Киевсовет трижды "не успела" рассмотреть вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, в январе с исторического здания в центре Киева сняли незаконную достройку.

Также Верховный суд отменил решение о незаконности застройки озер на Осокорках.

Тем временем возобновилось строительство 2 жилкомплексов "Укрбуда".