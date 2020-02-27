Верховный суд отменил решение о незаконности застройки озер на Осокорках

Дело о застройке озер на Осокорках вышло на повторный виток: Верховный суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о признании недействительным разрешения на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах". Об этом говорится в сообщении девелопера застройки банка "Аркада", передают Українськi Новини. Согласно ему, 26 февраля Верховный Суд в ходе заседания вынес постановление, которым отменил решения судов первой и апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева. "Указанное решение означает, что повторное рассмотрение дела судом первой инстанции не будет препятствовать деятельности застройщика", - сказано в сообщении. ЖК "Патриотика на озерах" расположен на улице Коллекторной. Проектом строительства предусмотрено возведение 43 домов высотой 26-27 этажей. При этом на стройплощадке начаты подготовительные работы для строительства 5 домов. Согласно проекту, жилкомплекс будет располагаться прямо на берегу озера Тяглое. Заказчиками строительства являются компании "Контактбудсервис" и "Будэволюция". При этом в ноябре 2019 года Киевсовет принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения "Озеро Тяглое", который включает природную территорию озера и прибережную защитную полосу вокруг него площадью 137 га. В апреле того же года Киевсовет одобрил проект решения о создании ландшафтного заказника "Осокорковские луга" к югу от озера Тяглое и улицы Коллекторной. В январе 2019 года Киевский городской совет решил разорвать действующий договор аренды земли с застройщиком "Контактбудсервис" на постройку объектов жилищного и социально-бытового значения на жилом массиве Осокорки-центральные. Как сообщали Українськi Новини, в январе с исторического здания в центре Киева сняли незаконную достройку. Тем временем возобновилось строительство 2 жилкомплексов "Укрбуда".