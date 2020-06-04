У Кличка хочуть забудувати Чкаловський сквер

Другого червня земельна комісія Київради проголосувала за відновлення договору оренди ділянки землі біля Чкаловського скверу в центрі Києва, де планують збудувати 14-поверхівку. Про це пише "Хмарочос" з посиланням на активістку Галину Плачинду. Вона опублікувала поіменний список членів Київради, які проголосували за: Олександр Міщенко, депутатська фракція "Солідарність", округ №53 Роман Марченко, позафракційний, округ №19 Олександр Харченко, позафракційний, округ №51 Віталий Росляков, депутатська фракція "Солідарність", округ №56 Татьяна Меліхова, депутатська фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", округ №90 Дмитро Банас, депутатська фракція "Солідарність", округ №114 Олег Петровець, позафракційний, округ №48 Юрій Курінний, позафракційний В'ячеслав Бродський, депутатська фракція "Єдність", округ №116 Сергій Кримчак, депутатська фракція "Єдність", округ №20; Максим Шкуро, депутатська фракція "Солідарність", округ №110 Сергій Римаренко, позафракційний, округ №85 Володимир Шарій, депутатська фракція "Солідарність", округ №37 Владислав Михайленко, депутатська фракція "Солідарність", округ №65 Проти відновлення договору проголосувало два депутати: Владислав Турець, депутатська фракція "Солідарність", округ №70 Іван Картавий, депутатська фракція "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", округ №39 Впритул до скверу імені Чкалова, розташованого на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, є дві ділянки площею 0,3 гектара і 0,05 гектарів, що належать Інституту геології НАН України. У 2017 році на цих ділянках почалися будівельні роботи. За даними "Наші гроші", інвестором будівництва є компанія "Ділайвест". Місцеві жителі вважають, що в результаті забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію. Візуалізація з сайту "Наші гроші" З слів депутата Ольги Балицької, Київрада має достатньо підстав для розірвання договорів: незаконне об'єднання трьох ділянок; будівництво на основному ділянці не допускається цільовим призначенням ділянки; частина скверу фактично була самозахоплена. Раніше земельна комісія підтримала проект рішення про розірвання договору з забудовником, підготовлений Балицькою. Однак Київрада тричі "не встигла" розглянути питання. Як повідомляли Українські новини, Верховний суд скасував рішення про незаконність забудови озер на Осокорках. Тим часом відновилося будівництво 2 житлових комплексів "Укрбуду".