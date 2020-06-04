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04 червня 2020, четвер, 20:37 6
Нерухомість 2020-06-04T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Кличка хочуть забудувати Чкаловський сквер

У Кличка хочуть забудувати Чкаловський сквер

Надежда Комендантова
Київрада, Забудова, Чкаловський сквер
Чкаловський сквер. Фото: Хмарочос
Чкаловський сквер. Фото: Хмарочос

Другого червня земельна комісія Київради проголосувала за відновлення договору оренди ділянки землі біля Чкаловського скверу в центрі Києва, де планують збудувати 14-поверхівку.

Про це пише "Хмарочос" з посиланням на активістку Галину Плачинду.

Вона опублікувала поіменний список членів Київради, які проголосували за:

Олександр Міщенко, депутатська фракція "Солідарність", округ №53

Роман Марченко, позафракційний, округ №19

Олександр Харченко, позафракційний, округ №51

Віталий Росляков, депутатська фракція "Солідарність", округ №56

Татьяна Меліхова, депутатська фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", округ №90

Дмитро Банас, депутатська фракція "Солідарність", округ №114

Олег Петровець, позафракційний, округ №48

Юрій Курінний, позафракційний

В'ячеслав Бродський, депутатська фракція "Єдність", округ №116

Сергій Кримчак, депутатська фракція "Єдність", округ №20;

Максим Шкуро, депутатська фракція "Солідарність", округ №110

Сергій Римаренко, позафракційний, округ №85

Володимир Шарій, депутатська фракція "Солідарність", округ №37

Владислав Михайленко, депутатська фракція "Солідарність", округ №65

Проти відновлення договору проголосувало два депутати:

Владислав Турець, депутатська фракція "Солідарність", округ №70

Іван Картавий, депутатська фракція "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", округ №39

Впритул до скверу імені Чкалова, розташованого на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, є дві ділянки площею 0,3 гектара і 0,05 гектарів, що належать Інституту геології НАН України.

У 2017 році на цих ділянках почалися будівельні роботи. За даними "Наші гроші", інвестором будівництва є компанія "Ділайвест". Місцеві жителі вважають, що в результаті забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію.

Візуалізація з сайтуВізуалізація з сайту "Наші гроші"

З слів депутата Ольги Балицької, Київрада має достатньо підстав для розірвання договорів: незаконне об'єднання трьох ділянок; будівництво на основному ділянці не допускається цільовим призначенням ділянки; частина скверу фактично була самозахоплена.

Раніше земельна комісія підтримала проект рішення про розірвання договору з забудовником, підготовлений Балицькою. Однак Київрада тричі "не встигла" розглянути питання.

Як повідомляли Українські новини, Верховний суд скасував рішення про незаконність забудови озер на Осокорках.

Тим часом відновилося будівництво 2 житлових комплексів "Укрбуду".

 

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