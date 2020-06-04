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04 июня 2020, четверг, 20:09 75
Общество 2020-06-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области из-за коронавируса уволилось больше 300 медиков

В Ровенской области из-за коронавируса уволилось больше 300 медиков

Ольга Фандорина
Увольнения, Ровенская область, Медицинские работники, Защита медиков
Медик Фото: Український репортер
Медик Фото: Український репортер

В Ровенской области из-за коронавируса уволились более трехсот медработников. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминисрации Ровенской области. 

"Работа в больнице во время пандемии является очень сложной, требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 – младшего медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В Костопольской ЦРБ уволились 11 медицинских работников, 25 - больные коронавирусом.

"Однако дефицита кадров нет. В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы", - добавили в ОГА.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19. 


Ранее в Бельгии медики организовали "коридор позора" для премьер-министра Софи Вильмес. 

Кроме того, только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе. 

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