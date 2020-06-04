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04 червня 2020, четвер, 20:09 11
Суспільство 2020-06-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
У Рівненській області через коронавірус звільнилося більш ніж 300 медиків

У Рівненській області через коронавірус звільнилося більш ніж 300 медиків

Ольга Фандорина
Карантин, рівненська область, Коронавірус, Covid-19, Медичні працівники
Медик Фото: Український репортер
Медик Фото: Український репортер

У Рівненській області через коронавірус звільнилися понад триста медичних працівників. Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації Рівненської області.

"Робота в лікарні під час пандемії є дуже складною, потребує моральних і фізичних сил, а не тільки професійних знань і навичок. Станом на 3 червня в медустановах області звільнилися 324 медики, з них: 38 лікарів, 109 працівників середнього медичного персоналу та 177 – молодшого медичного персоналу", - сказано в повідомленні.

У Костопільській ЦРЛ звільнилися 11 медичних працівників, 25 - хворі коронавірусом.

"Однак дефіциту кадрів немає. В обласному управлінні охорони здоров'я є спеціальна резервна база, щоб у разі необхідності вирішувати кадрові питання", - додали в ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві медики влаштували бойкот через  низьку зарплату і роботу з пацієнтами з підозрою на Covid-19.

 Крім того, тільки половина з медиків, що заразилися COVID-19, визнані такими, що заразилися на роботі.

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