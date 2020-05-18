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18 мая 2020, понедельник, 12:34 310
Мир 2020-05-18T12:35:13+03:00
Українські Новини
В Бельгии медики организовали "коридор позора" для премьер-министра Софи Вильмес

В Бельгии медики организовали "коридор позора" для премьер-министра Софи Вильмес

Елизавета Кесельман
Бельгия, Протесты, Митинги, забастовки, Софи Вильмес

В Бельгии, где с 4 мая ослабили карантин, врачи устроили акцию протеста для действующего премьер-министра страны Софи Вильмес, выстроив "коридор позора и презрения" во время посещения главой государства больницы "Сен-Пьер". Об этом свидетельствуют кадры, показанные телеканалом RTBF, передает ТАСС.

Отмечается, что целью подобной акции было негодование из-за ужасного отношения властей к системе здравоохранения страны. В частности, во время визита премьера в больницу врачи и медики выстроились по обе стороны дороги, и по мере приближения кортежа главы правительства разворачивались к автомобилям спиной. В акции приняли участие около 120 врачей, медсестер, и работников скорой помощи. 

 

Сообщается, что во время визита премьера в больницу врачи и медики выстроились по обе стороны дороги, и по мере приближения кортежа главы правительства разворачивались к автомобилям спиной, чтобы продемонстрировать негодование тем, как власть относится к системе здравоохранения в период пандемии коронавируса.

"Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы "Сен-Пьер", так же как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение", - сказал представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

В свою очередь премьер-министр страны Софи Вильмес заявила, что система здравоохранения нуждается в реструктуризации и дополнительном финансировании.

Премьер в течение 40 минут общалась с персоналом больницы, пообещав позаботиться об их материальной и психологической поддержке.

Согласно информации ведомства, в Бельгии вопрос об оказании финансовой помощи врачам рассматривается с начала апреля, однако до сих пор конкретных решений нет.

Как сообщали Українські Новини, в Болгарии более 2 тысяч человек вышли на митинги в качестве протеста продления карантина. 

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