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  • Новый вице-премьер-министр по евроинтеграции Стефанишина задекларировала 800 тыс. гривен зарплаты за 2019
04 июня 2020, четверг, 12:18 905
Кабмин 2020-06-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
Новый вице-премьер-министр по евроинтеграции Стефанишина задекларировала 800 тыс. гривен зарплаты за 2019

Новый вице-премьер-министр по евроинтеграции Стефанишина задекларировала 800 тыс. гривен зарплаты за 2019

Ирина Николенко
электронные декларации, Декларация о доходах, Вице-премьер-министр Украины, Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото: компания Ильяшев и партнеры
Ольга Стефанишина. Фото: компания Ильяшев и партнеры

Советник юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Ольга Стефанишина, которую планирвоали назначить вице-премьером по евроинтеграции, задекларировала задекларировала 800 тыс. гривен зарплаты в должности директора правительственного офиса. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Ольга Стефанишина в декларации за 2019 год, которую подалав январе 2020 года, задекларировала 800 тыс. гривен зарплаты в должности директора правительственного офиса.

Она имеет квартиру площадью 65 кв. м в Одессе, и там же владеет по 50% квартир площадью 105,9 кв. м и 38,9 кв. м, в Киеве она арендует квартиру площадью 74 кв. м.

У нее с 2012 года есть автомобиль Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году мэр Днипра Борис Филатов задекларировал 1 млн долларов наличными, 46,7 тыс. гривен среднемесячной заработной платы и 2 ретро автомобиля.

Мер Львова Андрей Садовый задекларировал 1 млн гривен дохода за 2019 год, а его жена на 6 млн больше.

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