В Украине открываются рестораны: новые правила работы

МОЗ обнародовал новые правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабления карантина с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. Так, в МОЗ сообщаются, что в ресторанах Украины с 5 июня заработают такие правила: обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если температура тела превышает 37,2, такой работник к работе не допускается; на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком; возле мест скопления людей должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдались расстояния не менее 1,5 метра; расстояние не менее чем 1,5 метра между соседними столиками и размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет); меню размещается на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией; выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине; приборы должны быть в индивидуальных упаковках. Что запрещено? самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работника ресторана; функционирование детских комнат; проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичный мероприятий с участием более 10 человек; приготовление пищи на открытых кухнях; функционирование зон самообслуживания; ожидание в очереди (в том числе и в санузлы) в помещениях ресторана. Что должна обеспечить администрация ресторана? постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено; влажная уборка производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены; централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией. Что должны соблюдать посетители? обработать руки антисептиком перед входом на территорию заведения; соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра; заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время сидеть за столом можно без маски. Так, ранее сообщалось, что согласно постановлению МОЗ, столики на летних площадках должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга и за ними могут сидать не более двух человек. В связи с этим ресторатор Ольга Насонова заявляет, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.