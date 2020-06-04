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04 июня 2020, четверг, 18:00 45
Политика 2020-06-04T18:45:01+03:00
Українські Новини
Экс-министр финансов Маркарова решила вернуться в бизнес

Экс-министр финансов Маркарова решила вернуться в бизнес

Надежда Комендантова
Экс-министр, Стартап, Оксана Маркарова, Министр финансов
Маркарова Фото: Громадське
Маркарова Фото: Громадське

Бывший министр финансов Оксана Маркарова, банк мужа которой НБУ оштрафовал на 2,3 млн гривен, решила вернуться в бизнес.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрирован 2 июня. Детали потом", - сообщила Маркарова.

Также, по ее словам, кроме бизнеса, она намерена сфокусироваться на работе с командой, которая имеет огромный опыт реформ и работы с глобальными инвесторами, работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный 3 июня Фонд развития рынка капитала и активизировать работу в наблюдательном совете Киево-Могилянской академии.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров и назначила министром финансов Игоря Уманского.

Маркарова задекларировала 632,358 тыс. гривен зарплаты в Министерстве финансов и покупку мужем квартиры в США за 2018 год.

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