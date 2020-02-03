НБУ оштрафовал банк мужа Маркаровой на 2,3 млн гривен

Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций.

Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов.

Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.

Как сообщали Українські Новини, в октябре-декабре 2019 года количество банковских отделений сократилось на 203 единицы до 8 002 отделений.

Национальный банк в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.