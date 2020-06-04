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  • В Берлине из-за открытия границ передумали закрывать аэропорт "Тегель"
04 июня 2020, четверг, 15:28 65
Европа 2020-06-04T15:45:01+03:00
Українські Новини
В Берлине из-за открытия границ передумали закрывать аэропорт "Тегель"

В Берлине из-за открытия границ передумали закрывать аэропорт "Тегель"

Елизавета Кесельман
Германия, Берлин, коронавирус в Германии, Аэропорт Тегель
Аэропорт Тегель. Фото: Википедия
Аэропорт Тегель. Фото: Википедия

В Берлине, где ранее на Бранденбургских воротах по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе высветили слово "Спасибо!" на украинском, власти решили не закрывать один аэропортов "Тегель" после того, как Германия объявила об открытии границ с другими европейскими странами. Об этом сообщает 9and10news. 

Отмечается, что в мае было объявлено, что берлинский аэропорт "Тегель" получил разрешение на закрытие с 15 июня из-за значительного сокращения пассажиропотока во время пандемии. Остальные трафики должен был обрабатывать аэропорт "Шенефельд". Отмечается, что этот шаг должен был сэкономить около 200 тысяч евро в день.

Однако на этой неделе Германия и остальные европейские страны заявили о постепенной отмене ограничений на пересечение границ с 15 июня.

Отмечается также, что осенью "Тегель" закроется, а его заменит новый аэропорт Берлин-Бранденбург. Он должен был открыться еще в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании. 

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